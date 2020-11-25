25 Kasım TRT1 Yayın Akışı | Benim Adım Melek Yeni Bölümde Neler Olacak ?

25 Kasım Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisinde bu hafta neler olacak? Melek bu hafta çocukları ve ailesiyle ne yaşayacak? TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Kasım Çarşamba TRT1 yayın akışı...

TRT 1 25 Kasım 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Defne şoktayken onu sakinleştirmeye çalışırlar. Mithat, Seyit Ali’nin borcu ödediğini Seyran’a söyleyince Seyran rahat bir nefes alır. Alpay Aslı’nın Almanya’ya dönmesini isterken Aslı Kerem’e acilen bir çözüm bulması gerektiğini söyler. Kerem Aslı’ya nasıl yardım edecektir?

Seyit Ali’yle konuşup Melek’le evlenmek istediğini söyleyen Halil, Melek’le de konuşur. Melek her geçen gün ölüme yaklaştığını düşünürken Halil’e ne cevap verecektir? Seyit Ali ve Cumali bu evlilik isteği karşısında ne yapacak? Seyran’ın çalıştığı eczaneyi devralmak isteyen biri olduğunu öğrenen Mithat karısının hayali ile çaresizlik arasında kalacaktır.

Sevdiğinden çaresizce haber bekleyen Defne annesinin hayatına dair neyi öğrenecek? Alpay’in hain planı karşısında Kenan nasıl bir yol izleyecek? Halil ve Mirza nasıl bir durumla karşı karşıya kalacak?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Melek oğluna sarılamamanın acısını yüreğinde taşırken Seyit Ali ona destek olur. Halil ve Mirza dolandırıldıklarını anlayıp adamın peşine düşerler, Kenan’la konuşan adamın foyası ortaya çıkacak mıdır? Haliller dolandırıcıyı polise götürmeyi başarabilecekler midir? Mithat, Seyran’ın kredi çekmiş olmasına nasıl tepki verecektir? Seyran bu krediyi bir çözüm yolu olarak düşünürken Mithat durumu nasıl yorumlar? İkilinin gergin anları Gülce’ye nasıl yansıyacaktır? Alpay Kerem ve Aslı’nın arkadaşlığını öğrenince küplere biner ve Aslı‘ya Kerem’le görüşmemesini söyler. Alpay’ın şerhini Aslı kabul edecek midir? Ömer sahra hastanesinde göreve başlar. Genç doktoru orada neler beklemektedir? Mahmut Mithat’ın borcunu ödemek için Kadriye’den para isterken Seyit Ali bunu duyar. Oğlunun senet imzaladığını öğrenen Seyit Ali ne yapacaktır? Şirhanlar ve Karadağlar birlikte yemek yemeği planlarken hayat onlara başka süprizler hazırlamıştır.