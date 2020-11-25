25 Kasım TV8 Yayın Akışı | Doğduğun Ev Kaderindir'de Yeni Bölümde Neler Olacak ?

25 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında çarşamba günleri gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi yeni bölümüyle seyircisi ile buluşacak? Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı...

TV8 25 Kasım 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur. Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zeynep ve Mehdi arasındaki gerilim Mehdi’nin Barış’ı evde görmesiyle tırmanır. Öfkesini kontrol etmekte zorlanan Mehdi önce Zeynep’in kalbini kırar sonra da acısını Nuh’tan çıkarır. Cemile ile olan ilişkisi nedeniyle Nuh’a da sırtını dönen Mehdi işi bile gözden çıkararak iyice yalnızlaşacaktır. Barış ziyareti sırasındaki alçak gönüllüğü ve yardımseverliği ile ev halkının gönlünü fetheder. Zeynep artık Barış ile her şeyi konuşabileceğini anlar. Ancak Barış ve Zeynep’in günden güne güçlenen dostluğu kısa sürede Mehdi’nin kıskançlığının hedefi haline gelecektir. Zeynep bir taraftan Nazlı ve Mehdi’ye dair soru işaretleri ve kıskançlık hissi ile mücadele ederken bir taraftan da Cemile ve Nuh’a destek olmaya çalışır. İyice bunalıma giren Müjgan tarafından da kabul görmeyen ikiliye başta Sultan ve Zeynep olmak üzere tüm ev halkı sahip çıkar. Sonunda Cemile ve Nuh için kurulan düğün birçok sürprizi de beraberinde getirir.