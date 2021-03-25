25 Mart 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 25 Mart 2021 Perşembe gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Alev Alev" yayınlanacak.
25 Mart 2021 Perşembe Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Alev Alev" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 25 Mart 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...
SHOW TV 24 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:30 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ
Köşeye sıkışan Cemre, hem kızı hemde etrafındakilerin daha fazla zarar görmemesi için Çelebi'ye boyun eğer. Ancak aldığı bu kararın arkasında bir plan yatmaktadır ve Cemre'ye destek olan kişi ise patronu olur. Öte yandan İskender, Çiçek'e sürpriz yaparak Ali'yi hapisten çıkarmıştır fakat Ali dışarıdaki hayat ve gördüklerinden pek memnun değildir. Ali, içinde bulunduğu bu durumdan şüphe etmeye başlar. Çiçek'i ziyarete gelen Ali, İskender ve Çiçek'in mutlu hallerine rastlamasıyla şaşkına döner.
Ali ile İskender arasında çıkan tartışmada Ali'nin sorduğu o soru Çiçek ve İskender'in aslında birbirine itiraf edemediği duygulardır. Peki bu soruya Çiçek'in cevabı ne olacak?
Aynı zamanda mahallede Ömer'i bekleyen beklenmedik bir gelişme yaşanır. Maziden çıkagelen o kişi Ömer'i şok ettiği kadar Rüya'yı da meraklandırır. Peki bu kişinin Ömer için önemi nedir?