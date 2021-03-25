25 Mart 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da

25 Mart 2021 Perşembe Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Alev Alev" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 25 Mart 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

SHOW TV 24 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:30 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

Köşeye sıkışan Cemre, hem kızı hemde etrafındakilerin daha fazla zarar görmemesi için Çelebi'ye boyun eğer. Ancak aldığı bu kararın arkasında bir plan yatmaktadır ve Cemre'ye destek olan kişi ise patronu olur. Öte yandan İskender, Çiçek'e sürpriz yaparak Ali'yi hapisten çıkarmıştır fakat Ali dışarıdaki hayat ve gördüklerinden pek memnun değildir. Ali, içinde bulunduğu bu durumdan şüphe etmeye başlar. Çiçek'i ziyarete gelen Ali, İskender ve Çiçek'in mutlu hallerine rastlamasıyla şaşkına döner.

Ali ile İskender arasında çıkan tartışmada Ali'nin sorduğu o soru Çiçek ve İskender'in aslında birbirine itiraf edemediği duygulardır. Peki bu soruya Çiçek'in cevabı ne olacak?

Aynı zamanda mahallede Ömer'i bekleyen beklenmedik bir gelişme yaşanır. Maziden çıkagelen o kişi Ömer'i şok ettiği kadar Rüya'yı da meraklandırır. Peki bu kişinin Ömer için önemi nedir?