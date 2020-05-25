25 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 25 Mayıs 2020 Pazartesi tarihli Sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları...
25 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete yayımlandı mı? Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)" uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.
25 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları!
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