25 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

25 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete yayımlandı mı? Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)" uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.



25 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları!