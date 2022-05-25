25 Mayıs ŞOK kataloğu 2022 | Teknolojik ürünlerden, temizlik malzemelerine hepsi ŞOK'ta! ŞOK market ürünlerini indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunuyor. ŞOK 25 Mayıs kataloğunda yer verilen bu ürünleri biz de haberimizde derledik. İşte 25 Mayıs'tan itibaren ŞOK mağazalarında yer alacak kaçırılmayacak indirimli ürünler...

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ŞOK marketlerinin indirimli aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Bu hafta ŞOK kataloğunda gıdadan küçük ev aletlerine, teknolojik ürünlerden temizlik malzemelerine kadar geniş yelpazeli indirimli ürünler yer alıyor. 25 MAYIS ŞOK KATAOĞLU 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri