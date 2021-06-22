Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşılama yaşının 30'dan 25'e düştüğünü açıkladı. Bakan Koca," Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 25 yaş ve üstü aşılama başladı mı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

25 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

25 yaş ve üstü vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 22 Haziran 2021 Salı günü itibariyle MHRS, 182 ve e-Nabız üzerinden randevu alabilecekler. Vatandaşlar 23 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren hastane ve Aile Sağlığı Merkezlerinde aşı olabilecekler. Vatandaşlar kendilerine sunulan Sinovac ve BioNTech aşılarından birini tercih edebilecek.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

25 YAŞ VE ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI MI?

25 yaş ve üstü vatandaşların koronavirüs salgınına karşı aşılanması 23 Haziran 2021 Çarşamba günü itibariyle başlayacak.