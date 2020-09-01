25 yaşındaki eski güreşçi uğradığı silahlı saldırıda öldü

Eski pehlivanlardan Hakkı Aygün, Antalya'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Aygün hayatını kaybederken şüpheli bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Aygün'ün 2 yıl önce de bir kafe önünde çıkan kavgada da silahla yaralanmış olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cebesoy Caddesi'nde, dün gece geç saatlerde yaşanan olayda, 25 yaşındaki eski güreşçi Hakkı Aygün, otomobiliyle ilerlerken aracı durdurduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Antalya Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Aygün'ün Muratpaşa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ SALDIRIYLA BAĞLANTILI İDDİASI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkı Aygün'ün akrabası olan Bayram Tıraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aygün'ün iki yıl önce meydana gelen kavgada bir kişi tarafından ayağından vurulduğunu belirterek, bununla ilgili şüphelinin bir süre kaldığı ceza evinden geçen yıl tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Tıraş, Aygün'ü öldüren kişinin önceki saldırıyı gerçekleştiren şahıs tarafından azmettirildiğini öne sürerek, "Bu çocuk, yeğenimizi arayarak 'Seni vuran beni dövdü, karakola gidip şikayetçi olacağım.' demiş. Önce karakola gitmişler şikayetçi olmuş. Sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira para vermiş. O da araçtan inince dönerek, üç el ateş ediyor. Gençlerin bu yaşta ölmesi, yazık günah." ifadelerini kullandı.

BAŞALTI'NDA İKİNCİLİK

Hayatını kaybeden Hakkı Aygün'ün, 24 Mart 2018'de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada meslektaşıyla birlikte silahla yaralandığı öğrenildi.

Aygün, 655'nci Kırkpınar güreşlerinde Başaltı'nda ikinci olmuştu.