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  3. 250 bin TL açık çıktı, 5 kadın şüpheli tutuklandı!

250 bin TL açık çıktı, 5 kadın şüpheli tutuklandı!

Eskişehir'de meydana gelen olayda bir evde 250 bin TL değerinde altınların kaybolması üzerine polis ekipleri araştırma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler hırsızlık olayının peşine düştü.

250 bin TL açık çıktı, 5 kadın şüpheli tutuklandı!

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, bir evden 250 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yaşanan hırsızlık olayının şüphelilerinin apartman girişlerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinde engelli rolü yaptıkları görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki meydana gelen 12 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelileri olduğu tespit ettikleri Seher C., Meriban C., Cankız U., Funda U. ve Arzum C.'yi saklandıkları evlerine yaptıkları eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLADI, BELİ KIRILDI

Düzenlenen baskında Yeşiltepe mahallesindeki evinde bulunan şüpheli Funda U., polis ekiplerinden kaçabilmek için ikinci kattaki evinin balkonundan atladı. Yaralanan Funda U., polis ekiplerinin çağırdığı 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan şüphelinin belinin kırıldığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı.

250 bin TL açık çıktı, 5 kadın şüpheli tutuklandı!

250 bin TL açık çıktı, 5 kadın şüpheli tutuklandı!

250 bin TL açık çıktı, 5 kadın şüpheli tutuklandı!

250 bin TL açık çıktı, 5 kadın şüpheli tutuklandı!

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