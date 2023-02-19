250 yıllık Osmanlı mezarlığı depremde hasar gördü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Malatya'da 250 yıllık tarihi Osmanlı mezarlığı yerle bir oldu. Mezarlıkta taş üstünde taş kalmazken depremin büyüklüğü ise gözler önüne serildi.

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250 yıllık Osmanlı mezarlığı depremde hasar gördü!

Kahramanmaraş'ta büyüklüğü 7.7 ve 7.6'lık büyük deprem sonrası 11 ilde büyük hasar meydana geldi. Malatya'da da yıkılan evlerin yanı sıra 250 yıllık tarihi Sancaktar Mezarlığı da depreme dayanamayarak büyük hasar gördü.

250 yıllık Osmanlı mezarlığı depremde hasar gördü!

TARİHİ MEZARLIK YERLE BİR OLDU

Malatya'da 250 yıllık tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda bulunan birçok mezar taşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü.
6 Şubat günü yaşanan iki büyük yıkıcı deprem sonrası Malatya’da konutların yanı sıra tarihi mezarlar da büyük hasar gördü. Osmanlı mezarlarının zengin çeşitlerine de sahip olan kültür varlığı olarak tescil edilen 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı'nda birçok mezar taşının kırıldığı görüldü. Son definlerin 1980'lı yıllarda yapıldığı mezarlıkta yer alan Osmanlı dönemine ait mezar taşları yaşanan asrın felaketinde kırılırken, ortaya çıkan görüntü depremin şiddetini de gözler önüne serdi.

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