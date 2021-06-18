26- 27 Haziran 2021 hangi sınav var? 26- 27 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye'yi etkileyen koronavirüs salgınında son zamanlarda vaka sayılarında azalmalar görülüyor. Bu kapsamda hafta sonu 2 gün olan sokağa çıkma yasağı 1 güne indirildi. Buna göre Cumartesi günleri yasak yok Pazar günleri tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. ÖSYM sınavlarının da yasağı denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar sıklıkla araştırmalar yapıyor. Peki 26-27 Haziran'da hangi sınav var? 26-27 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

26-27 HAZİRAN 2021 HANGİ SINAV VAR?

26-27 Haziran'da ÖSYM tarafından düzenlenen YKS uygulanacak. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylar için Cumartesi ve Pazar günleri İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak. Kimliği ile ilgili sorun yaşayanlar sınav öncesi müdürlüklerden yardım alabilecek.

Adaylar sınava giriş belgelerini aşağıdaki linkten temin edebilir.

YKS sınava giriş belgesi için TIKLAYINIZ

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

TYT NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA?

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA?

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA?

YKS'nin üçüncü ve son oturumu ise Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ 2021?

YKS'de Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar yasaktır. Adayların yanlarında kalem ve silgi getirmelerine gerek yoktur. Bu araç gereçler ÖSYM tarafından adaylara sağlanacaktır.

26-27 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Pandemi nedeniyle Pazar günleri ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Hafta içi ve Cumartesi günleri ise yasak 22.00'dan sonra başlamaktadır. 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Kabine Toplantısı yapılacak. Yeni kararda Pazar günleri için de yasağın kalkması bekleniyor.

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

19 Haziran 2021: e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2021/8 İngilizce)

26.06.2021 10:15: YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 1. Oturum (TYT)

27.06.2021 10:15: YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 2. Oturum (AYT)

27.06.2021 15:45: YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 3. Oturum (YDT)

10.07.2021: Kaymakamlık

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı

2021-Kaymakamlık

10.07.2021: e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2021/9 İngilizce)

11.07.2021: e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça)

11.07.2021 10:15: DGS

Dikey Geçiş Sınavı

2021-DGS