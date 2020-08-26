26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlandı| Kamu kuruluşlarında esnek çalışma genelgesi

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlandı| Kamu kuruluşlarında esnek çalışma genelgesi
Resmi Gazete'nin 26 Ağustos 2020 tarihli 31225 sayısı yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelge yayımlandı. İşte detaylar.
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 26 Ağustos tarihli sayısı çıktı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Peki bugün Resmi Gazete'de başka neler var?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Altınbaş Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi İhale Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuda esnek çalışma sürecek!
GENELGE
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TEBLİĞLER
2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
2020 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-60.1.a) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
KURUL KARARI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/103] Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
b - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ