26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlandı| Kamu kuruluşlarında esnek çalışma genelgesi

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 26 Ağustos tarihli sayısı çıktı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Peki bugün Resmi Gazete'de başka neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altınbaş Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi İhale Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuda esnek çalışma sürecek!

GENELGE

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞLER

2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-60.1.a) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/103] Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ