26 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne Kalk Gidelim ile başlayan kanal yayınına 16:00'da ekrana gelen Teşkilat dizisi ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00Kalk Gidelim

11:30Dünya Hali (Altyazılı)

12:40Benim Adım Melek (Altyazılı)

16:00Teşkilat (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55Doğrusu Ne?

20:00Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)

22:15Seksenler (Altyazılı)