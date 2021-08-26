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26 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Merak edenler için 26 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışını haberimizde derledik. Güne Kalk Gidelim ile başlayan TRT1 yayın akışına, 11:30'da Dünya Hali ile devam edecek. Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesini konu alan ve nostalji rüzgarları estiren Seksenler dizisi akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

26 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne Kalk Gidelim ile başlayan kanal yayınına 16:00'da ekrana gelen Teşkilat dizisi ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00Kalk Gidelim

11:30Dünya Hali (Altyazılı)

12:40Benim Adım Melek (Altyazılı)

16:00Teşkilat (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55Doğrusu Ne?

20:00Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)

22:15Seksenler (Altyazılı)

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