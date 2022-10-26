26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurtta açık bir hava olması olacağı tahmin ediliyor.

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26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BİLECİK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bartın, Karabük, Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyıları yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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