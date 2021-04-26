26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı | Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 26 Nisan 2021 Pazartesi Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" yayınlanacak. Akşam ise "Hercai" dizisi final bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 26 Nisan 2021 Pazartesi Yayın Akışı...

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir.

(KAYNAK: ATV)