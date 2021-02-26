Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 26 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

26 ŞUBAT CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat Cuma gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

25 ŞUBAT PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 25 Şubat Perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre 126 bin 527 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs test sayısı 32 milyon 811 bin 274 oldu. 9 bin 572 koronavirüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan 6 bin 210 kişi ise sağlığına kavuştu. 73 kişi koronavirüse yenik düştü. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 28 bin 358 oldu.