On Numara çekiliş sonuçları 26 Şubat 2021 (MPİ)26 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Bakan Kasapoğlu duyurdu: Bölgesel Amatör Lig 17 Nisan'da başlıyor!Survivor'a veda etmesinin ardından Yiğit'in ifşası çok konuşuldu!Eşini öldüren kocadan hayrete düşüren açıklama: Kıskanmak suçsa suç işliyorumÖncelikli gruba dahil edilen öğretmenlerin aşılanmasında detaylar belli olduGalatasaray taraftarından yönetime Belhanda çağrısıBakanlıktan yeni genelge: Hafta sonu Vergi daireleri açık olacak!Vergi daireleri hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık mı? Vergi daireleri hafta sonu çalışıyor mu 27-28 Şubat?Vergi daireleri hafta sonu açık mı? Vergi dairesi hafta sonu çalışma saatleri | 27 - 28 Şubat vergi dairesi
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26 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, internet sitesinde her gün koronavirüs verilerini paylaşıyor. Peki 26 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 26 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

26 ŞUBAT CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 

Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat Cuma gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

25 ŞUBAT PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 25 Şubat Perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre  126 bin 527 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs test sayısı 32 milyon 811 bin 274 oldu. 9 bin 572 koronavirüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan 6 bin 210 kişi ise sağlığına kavuştu. 73 kişi koronavirüse yenik düştü. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 28 bin 358 oldu.

26 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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