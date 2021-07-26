26 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 14:00'de başrollerini Murat Bpz, Aslı Enver ve Burak Özçivit'in paylaştığı Kardeşim Benim filmi yayınlanıyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..
ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Kardeşlerim dizisi yayınlanıyor. 16:25'te Bir Zamanlar Çukurova ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 26 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...
26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim
16:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası