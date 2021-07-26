26 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 14:00'de başrollerini Murat Bpz, Aslı Enver ve Burak Özçivit'in paylaştığı Kardeşim Benim filmi yayınlanıyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..

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ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Kardeşlerim dizisi yayınlanıyor. 16:25'te Bir Zamanlar Çukurova ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 26 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı... 26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Kardeşim Benim 16:25 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kalp Yarası