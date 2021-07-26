26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2'deSon dakika | Memur Sen, kamu işçisi için zam talebini açıkladıTunus'ta neler oluyor? Tunus'ta darbe mi oldu son dakika?Ölümcül kaza! Usta sanatçı Gönül Yazar'dan üzen haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!26 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | Ayçiçek yağı, Filiz çay ve Yoğurtta kaçırılmayacak indirimler!LGS 1. nakil tercih ekranı |1. nakil tercih başvuruları nasıl yapılır?Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?İlham isminin anlamı nedir, İlham ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TikTok fenomeni video çekmek isterken hayatından oldu! Feci şekilde can verdi!Akıllarda soru işareti kalmayacak, Prof. Dr. Uğur Şahin net konuştu! Üçüncü doz aşı gerekli mi?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 26 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de

26 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Şef Akademi Doğada programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise mini dizi tadı veren, izleyiciyi ekrana kilitleyen Oluversin Gari ekranlara geliyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

26 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Şef Akademi Doğada programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam Oluversin Gari izleyici karşısına çıkıyor...

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Oluversin Gari

22:00 Mahalle (Yerli Sinema)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT