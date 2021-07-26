26 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Şef Akademi Doğada programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise mini dizi tadı veren, izleyiciyi ekrana kilitleyen Oluversin Gari ekranlara geliyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...
Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 26 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Şef Akademi Doğada programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam Oluversin Gari izleyici karşısına çıkıyor...
26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Oluversin Gari
22:00 Mahalle (Yerli Sinema)