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26 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta ile güne başlayan Kanal D akşam ise başrollerini Kadir Doğulu ve Sera Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

26 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 26 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Yalan Dünya ve Camdaki Kız dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise Aşkın Tarifi Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

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