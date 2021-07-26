26 Temmuz 2021 Resmi Gazete'de bugün | İşte yeni kararlar!

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 26 Temmuz 2021 tarihli 31549 sayısı çıktı. Atamalar, görevden almalar, yönetmelikler ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü kararları şöyle...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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