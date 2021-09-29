26 yaşındaki genç, plastik öğütme makinesine kapıldı! Feci şekilde can verdi!
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir plastik dönüşüm atölyesinde çalışan Suriye uyruklu işçi Hilal El Raşit öğütücüye kapıldı. Raşit, olay yerinde feci şekilde can verdi
Saat 18.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm atölyesinde meydana gelen olayda iddiaya göre atölyede çalışan Suriye uyruklu 26 yaşındaki Hilal El Raşit geri dönüşüm için öğütücüye plastik boruları yerleştirirken, ayağını öğütücüye kaptırdı.
Talihsiz genç makineden kurtulamayarak olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine iş yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.
Savcının incelemesinin ardından Hilal El Raşit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.