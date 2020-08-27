Resmi Gazete'nin 27 Ağustos 2020 tarihli kararları belli oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Alanın Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2869) TIKLAYINIZ

Bazı Alanın Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2870) TIKLAYINIZ

Silvan 1. Merhale Projesi (GAP) Kapsamındaki Silvan Tüneli İkmali İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2871) TIKLAYINIZ

2020 Yılı Yatırım Programında 2010A01-1180 Proje Numarası ile Yer Alan Göksu-Araban I. Merhale Projesi Kapsamındaki Çetintepe Barajı ve 2013A01-1722 Proje Numarası ile Yer Alan Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması) Projesi Kapsamındaki Koçali Barajı İçin Alınan Kamu Yararı Kararlarının İlan Sürelerinin Bitiminden İtibaren Başlayan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 25 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Kapsamındaki Sınırlamaya İlişkin Sürenin, Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Beş Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2872) TIKLAYINIZ

Bursa İli, Orhaneli ve Büyükorhan İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2873) TIKLAYINIZ

380 kV Elbeyli TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2874) TIKLAYINIZ

Afyonkarahisar İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Ümraniye KÖK Gözeli KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2875) TIKLAYINIZ

Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Karadon TM-Yeniçates DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2876) TIKLAYINIZ

30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2020 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2877) TIKLAYINIZ

Malatya İli, Doğanyol İlçesi, Gökçe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2878) TIKLAYINIZ

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 7/12/2015 Tarihli ve 2015/8284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tespit Edilen Alanın Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2879) TIKLAYINIZ

12/8/2010 Tarihli ve 2010/844 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın, Bazı Alanların Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (Hacettepe İvedik OSB Teknokenti) Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2880) TIKLAYINIZ

19/2/2018 Tarihli ve 2018/11419 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kadıköy Alanı”na İlişkin Kısmının Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Alanın TIKLAYINIZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2881) TIKLAYINIZ

Bazı Alanın Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (TGB-3) Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2882) TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, H. Abdullah KAYA’nın Yeniden Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2020/415) TIKLAYINIZ

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/414, 416) TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TIKLAYINIZ

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TIKLAYINIZ

Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TIKLAYINIZ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği TIKLAYINIZ

Mersin Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları TIKLAYINIZ

b - Çeşitli İlânlar TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri TIKLAYINIZ