FOX TV'nin yayın akışında hangi program ve dizilerin olacağı internet arama motorlarında kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda 27 Haziran 2020 Cumartesi FOX Tv yayın akışı konusu araştırılıyor. Bizlerde sizler için FOX TV'nin yayın akışını haberleştirdik. İşte detaylar...

FOX TV 27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Bay Yanlış

13:00 Şevkat Yerimdar

15.30 Yaparsın Aşkım

19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Benimle Söyle

23.30 Bay Yanlış

Yayın akışı FOX TV'nin internet sitesinden alınmıştır.