Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 27 Haziran 2021 Pazar| Aşk hayatındaki sarsıntılara dikkat! Sorunlara hazırlıklı olun!DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Futbol şöleni yaşanacak! Belçika-Portekiz maçı TRT 1'de27 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Lezzetlerin yarıştığı MasterChef yeni bölümü ile TV8'deSarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü! Belediye başkanı ile vatandaşlar birbirine girdiÇanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralıEuro 2020 son 16 Turu: İtalya 2- 1 Avusturya |Maç sonucu, özeti27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Barış Dicle'nin kalbini paramparça ediyor! Menajerimi Ara Star'da78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan sapığın eşi dahil 2 kadına daha tecavüz ettiği ortaya çıktı!27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Gülmekten kırılacaksınız! Eltilerin Savaşı Show TV'de

27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Gülmekten kırılacaksınız! Eltilerin Savaşı Show TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin dizisi ile başlayan kanal akşam Türk kültüründe yer edinmiş elti çekişmesini konu olan aile komedisi Eltilerin Savaşı filmini ekrana veriyor. İşte 27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Gülmekten kırılacaksınız! Eltilerin Savaşı Show TV'de

Yayın akışlarını merak edenler için 27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 06:00'da Yeni Gelin ekranlarda olurken hemen ardından keyifli bir gün geçirmeniz için Pazar Sürprizi  programı ekrana geliyor. Akşam ise Gupse Özay'ın efsane filmi Eltilerin Savaşı izleyici karşısına çıkacak...

27 HAZİRAN 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi Canlı

 

13 :00 Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm

14:30 Cam Tavanlar Özel Bölüm

18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Eltilerin Savaşı

01:00 Kahraman Babam Tekrar

03:15 Cam Tavanlar Tekrar

05:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT