27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Gülmekten kırılacaksınız! Eltilerin Savaşı Show TV'de Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin dizisi ile başlayan kanal akşam Türk kültüründe yer edinmiş elti çekişmesini konu olan aile komedisi Eltilerin Savaşı filmini ekrana veriyor. İşte 27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

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Yayın akışlarını merak edenler için 27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 06:00'da Yeni Gelin ekranlarda olurken hemen ardından keyifli bir gün geçirmeniz için Pazar Sürprizi programı ekrana geliyor. Akşam ise Gupse Özay'ın efsane filmi Eltilerin Savaşı izleyici karşısına çıkacak... 27 HAZİRAN 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 10:00 Pazar Sürprizi Canlı 13 :00 Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm 14:30 Cam Tavanlar Özel Bölüm 18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı 20:00 Eltilerin Savaşı 22:30 Eltilerin Savaşı 01:00 Kahraman Babam Tekrar 03:15 Cam Tavanlar Tekrar 05:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

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