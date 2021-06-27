27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Gülmekten kırılacaksınız! Eltilerin Savaşı Show TV'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin dizisi ile başlayan kanal akşam Türk kültüründe yer edinmiş elti çekişmesini konu olan aile komedisi Eltilerin Savaşı filmini ekrana veriyor. İşte 27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
Yayın akışlarını merak edenler için 27 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 06:00'da Yeni Gelin ekranlarda olurken hemen ardından keyifli bir gün geçirmeniz için Pazar Sürprizi programı ekrana geliyor. Akşam ise Gupse Özay'ın efsane filmi Eltilerin Savaşı izleyici karşısına çıkacak...
27 HAZİRAN 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi Canlı
13 :00 Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm
14:30 Cam Tavanlar Özel Bölüm
18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Eltilerin Savaşı
01:00 Kahraman Babam Tekrar
03:15 Cam Tavanlar Tekrar
05:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda