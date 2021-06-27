27 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Lezzetlerin yarıştığı MasterChef yeni bölümü ile TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün ekrana gelecek program ve diziler merak ediliyor. Güne izleyenlere keyifli anlar yaşatan programlar Oynat Bakalım ve Çook Yaşa ile başlayan kanalda, akşam ise izleyiciyi ekranlara kilitleyen MasterChef yeni bölümü ile ekranlarda oluyor...

27 HAZİRAN 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:30 Yerli Sinema

17:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

