Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 27 Haziran 2021 Pazar| Aşk hayatındaki sarsıntılara dikkat! Sorunlara hazırlıklı olun!DSİ Burdur Şube Müdürü Ali Kılcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Futbol şöleni yaşanacak! Belçika-Portekiz maçı TRT 1'de27 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Lezzetlerin yarıştığı MasterChef yeni bölümü ile TV8'deSarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü! Belediye başkanı ile vatandaşlar birbirine girdiÇanakkale Biga'da can pazarı! iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralıEuro 2020 son 16 Turu: İtalya 2- 1 Avusturya |Maç sonucu, özeti27 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Barış Dicle'nin kalbini paramparça ediyor! Menajerimi Ara Star'da78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan sapığın eşi dahil 2 kadına daha tecavüz ettiği ortaya çıktı!27 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 27 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Lezzetlerin yarıştığı MasterChef yeni bölümü ile TV8'de

27 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Lezzetlerin yarıştığı MasterChef yeni bölümü ile TV8'de

Birbirinden renkli program ve ilgi çekici dizileri ile izleyicileri ekran başına kilitleyen TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah Oynat Bakalım ile gülerek güne başlayan izleyiciler akşam lezzetlerin yarıştığı, hem yerli hem de dünya mutfağına dair önemli bilgiler veren yemek yarışması MasterChef ile keyifli anlar yaiayacak. İşte 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı...

27 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Lezzetlerin yarıştığı MasterChef yeni bölümü ile TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün ekrana gelecek program ve diziler merak ediliyor. Güne izleyenlere keyifli anlar yaşatan programlar Oynat Bakalım ve Çook Yaşa ile başlayan kanalda, akşam ise izleyiciyi ekranlara kilitleyen MasterChef yeni bölümü ile ekranlarda oluyor...

27 HAZİRAN 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:30 Yerli Sinema

17:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT