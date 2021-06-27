27 Haziran 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Lezzetlerin yarıştığı MasterChef yeni bölümü ile TV8'de
Birbirinden renkli program ve ilgi çekici dizileri ile izleyicileri ekran başına kilitleyen TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah Oynat Bakalım ile gülerek güne başlayan izleyiciler akşam lezzetlerin yarıştığı, hem yerli hem de dünya mutfağına dair önemli bilgiler veren yemek yarışması MasterChef ile keyifli anlar yaiayacak. İşte 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün ekrana gelecek program ve diziler merak ediliyor. Güne izleyenlere keyifli anlar yaşatan programlar Oynat Bakalım ve Çook Yaşa ile başlayan kanalda, akşam ise izleyiciyi ekranlara kilitleyen MasterChef yeni bölümü ile ekranlarda oluyor...
27 HAZİRAN 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
15:30 Yerli Sinema
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm