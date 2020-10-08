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27 ilde uyuşturucu operasyonu: 59 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar dahilinde, internet üzerinden uyuşturucu kullanımına özendirdikleri gerekçesiyle 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

27 ilde uyuşturucu operasyonu: 59 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yapılan açıklamada, internet üzerinden uyuşturucu kullanımına özendirilmesini önlemek amacıyla 27 ilde ortak zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İnternet üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 27 ilde düzenlenen eş zamanlı narkonet-6 operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı.

 

Berna Akkaya
Editör


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