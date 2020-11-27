27 Kasım Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümde neler olacak ?

27 Kasım Cuma Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Perşembe gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise adından çok söz ettiren "Ramo" dizisi 22. bölümüyle yayınlanacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Kasım Cuma Show TV yayın akışı...

Show TV 27 Kasım 2020 Cuma yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Ramo

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir. Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner, Macit Koper gibi isimlerin rol alıyor.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 22. bölümünde Cihangir, Ramo'yu vurmak üzereyken Mazhar araya giriyor ve Ramo'yu kendisinin alacağını söylüyor. Mazhar karakterinin gizemi yeni bölümde çözülecek. Ramo yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da Show TV'de olacak...



