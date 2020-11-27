27 Kasım Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümde neler olacak ?
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 27 Kasım Cuma yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında insanların hayatlarına dokunan program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Ramo" seyirci ile buluşacak. İşte 27 Kasım yayın akışı...
27 Kasım Cuma Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Perşembe gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise adından çok söz ettiren "Ramo" dizisi 22. bölümüyle yayınlanacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Kasım Cuma Show TV yayın akışı...
Show TV 27 Kasım 2020 Cuma yayın akışı
08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Ramo
RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir. Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.
RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner, Macit Koper gibi isimlerin rol alıyor.
Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 22. bölümünde Cihangir, Ramo'yu vurmak üzereyken Mazhar araya giriyor ve Ramo'yu kendisinin alacağını söylüyor. Mazhar karakterinin gizemi yeni bölümde çözülecek. Ramo yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da Show TV'de olacak...