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27 Kasım ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK fırsat ürünleri

27 Kasım Şok kataloğu, kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla sunulduğu ŞOK marketin remi web sitesinde kamuoyuna sunuldu. 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında ŞOK marketlerde yer alacak fırsat ürünleri kataloğu haberimizde...

27 Kasım ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK fırsat ürünleri

27 Kasım Cuma ŞOK Kataloğu 2020, Evin İhtiyaçları başlığı ile ŞOK kurumsal isimli resmi web sitesinde yayımlandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği fırsat ürünlerini hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla sunan ŞOK markete 27 Kasım tarihinde gelecek ürünler için yayımlanan kataloğu sizlerle paylaştık. İşte detaylar...

27 KASIM ŞOK KATALOĞU 2020

27 Kasım ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK fırsat ürünleri27 Kasım ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK fırsat ürünleri27 Kasım ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK fırsat ürünleri

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin  81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla  müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında  24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.

Berna Akkaya
Editör


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