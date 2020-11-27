27 Kasım TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

27 Kasım Cuma TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Cuma gündüz kuşağında fazlalıklarından kurtulmak isteyen, minimal bir yaşam isteyen kadınların yarıştığı "Fazlası Zarar" programı ekranlarda yerini alırken, akşam ise tarihi dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Kasım Cuma TRT1 yayın akışı...

TRT 1 27 Kasım 2020 Cuma Yayın Akışı

05.40 Seksenler (Altyazılı)

06.35 Acemi Anneler

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht Abdülhamid

PAYİTAHT ALDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mason Paşa’nın oyunu ile Abdülhamid’e zehirli iğne yapılmak üzeredir. Ahmet Paşa saraya haber göndererek bu duruma engel olmaya çalışır ancak yeterince hızlı davranamaz. İğnedeki ilaca yeterince güvenmeyen saray eşrafından birisi fedakarlık yapar ve iğnenin kendi üzerinde denenmesini sağlar. Abdülhamid yavaş yavaş iyileşirken onu koruyan kişi ise giderek ölüme yaklaşacaktır. Ahmet Paşa, gönderdiği haber sayesinde Abdülhamid’in gözünde yeniden güven kazanmanın yolunu açar. Abdülhamid artık başka paşasının mason olduğundan şüphe etmektedir.



Eşref Aziz ve ekibi amele cemiyeti üzerinden oynanmak istenen oyunu bozar, işçilerin borçlanmalarını engeller. Hechler’e verdiği sözü tutamayan Mika, Tatavlalı ve Zakaryan’dan hesap sorar. Mika’nın planı artık daha büyüktür. Gayrinizami harpçi olan Eşref Aziz’in başarılarından rahatsız olanlar ona yeni bir vazife verdirir. Sarayda bir yandan ölüm bir yandan ihanet kol gezerken Meziyet Abdülkadir’in zor günlerinde yanında olmak için saraya gelir. Fakat geldiğine pişman olur.

Abdülkadir aşkı ve ailesi arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır. Aliye kendisine şüpheyle yaklaşan Fatma’yı ikna etmek ve Stefeno’yla görüşmelerine kılıf bulmak için bir sinsi plan yapar.