27 Mart 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı|İbo Show yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, akşam ise "İbo Show" seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...
STAR TV 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise fenomen program "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İbo Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...
STAR TV 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07:30 Benim Tatlı Yalanım
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Menajerimi Ara (Tekrar)
16:20 Akrep (Tekrar)
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM?
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu.
Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
İbo Show 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'un bu haftaki konukları kim?