27 Mart 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |"Dünya Kupası Grup Eleme Maçı Norveç-Türkiye" TRT 1'de
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Dünya Kupası Grup Eleme Maçı Norveç-Türkiye" canlı yayınla ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
27 Mart 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Dünya Kupası Grup Eleme Maçı Norveç-Türkiye" canlı yayında ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...
TRT 1 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
09:05 Yedi Numara
10:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:40 Acemi Anneler Stüdyo
13:30 Teşkilat (Altyazılı)
16:55 Türk Sineması "Hükümet Kadın"
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Norveç-Türkiye" (Canlı)
20:45 Devre Arası
21:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Norveç-Türkiye"" (Canlı)
22:00 Berat Kandili Özel (Canlı)