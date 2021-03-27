27 Mart 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |"Dünya Kupası Grup Eleme Maçı Norveç-Türkiye" TRT 1'de

27 Mart 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Dünya Kupası Grup Eleme Maçı Norveç-Türkiye" canlı yayında ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

TRT 1 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

09:05 Yedi Numara

10:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Acemi Anneler Stüdyo

13:30 Teşkilat (Altyazılı)

16:55 Türk Sineması "Hükümet Kadın"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Norveç-Türkiye" (Canlı)

20:45 Devre Arası

21:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Norveç-Türkiye"" (Canlı)

22:00 Berat Kandili Özel (Canlı)