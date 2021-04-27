27 Nisan Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek? başlığı şu sıralar internette vatandaşlar tarafından çokça bakılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

27 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ! İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3521334

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 27/04/2021 05:20:00 - 27/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3521336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, ATASEV, AYCAN, AYRANCI, BEHZAD, CEMRE, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, GÜLENAY, GÜLRİZ, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KIR, KORE, MİRAÇ, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, TURGAY, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÖKTEN, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 27/04/2021 06:30:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3527739

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, VEDAT sk / MAVİGÖL mah CEYDA, KOCA YUSUF, YEŞİL YALI sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3527763

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3522362

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522356

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522363

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3513082

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-221 sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3515465

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512712

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DAMLA, ORMANLI, SEYLAP, TALATPAŞA sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3516768

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEŞRUTİYET, SANAYİ, SILA, İLERİ sk bölgelerinde 27/04/2021 13:00:00 - 27/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3522531

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1963., 2005., 2095., 2098., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2108., 2109., 2110., 2111. sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3524334

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 59., 64., 67., ATATÜRK sk / MİMAR SİNAN mah 93., 94. sk bölgelerinde 27/04/2021 09:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3524339

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718., 733., 734., 735., 740., ESENLER sk / ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522546

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 178. sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3526982

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2605., 2607., 2609., 2610., 2611., 2613., 2614., HALKALI sk bölgelerinde 27/04/2021 12:00:00 - 27/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3522454

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522461

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BUDAK, CEYLAN 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, SÜPHAN, YAVUZLAR, YİĞİT, ZEYTİN, ÇAĞLAR, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM ÇIKMAZI 1, ŞAFAK, ŞAHİN 1 sk / ZAFER mah YADİGAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 123. sk bölgelerinde 27/04/2021 06:30:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512608

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., SOĞUKSU sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512982

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, TANER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/04/2021 12:00:00 - 27/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3528327

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah NECMETTİN SADAK, SEDAT SİMAVİ, YUNUS NADİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3522523

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK sk / VATAN mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HAYAT, IŞIL sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, HASTANE YOLU sk bölgelerinde 27/04/2021 00:01:00 - 27/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522527

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, FEZA, PAK, SAMYELİ, YAŞAR DOĞU, ÖZYURT sk / VATAN mah SERDAR sk bölgelerinde 27/04/2021 00:01:00 - 27/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525854

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3524370

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah YENİYOL ÇIKMAZI, ÖZENLİ sk / ETİLER mah BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, GÜLŞEN, NİSBETİYE, SARIOBA, YAKUPBEY, ÇAL HASAN, ÖZENGİ sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3524369

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, HARİCİYE KONAĞI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 27/04/2021 00:00:00 - 27/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3520325

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BOĞAZKESEN, DEFTERDAR YOKUŞU, SET sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN sk / KILIÇALİ PAŞA mah DEFTERDAR YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgelerinde 27/04/2021 09:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3525836

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ADALET 1, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BAHADIR, DR. SADIK AHMET 1, ETKİN, EZGİ 2, GÜMÜŞLER, GÜRKENT, KARAKOÇAN, KARAKUŞ, MARPUT, MEHMET AKİF ERSOY, SÖĞÜT, YENGEÇ, ÜNSAL 1, İZCİ 1 sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3522530

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BEYPINARLAR, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk KABAKÇA mah AHENK ÇIKMAZI, AKGÜVERCİN, AKŞEMSEDDİN, ALABEY ÇIKMAZI, ALASYA, ASİL, ATAÇ ÇIKMAZI, ATLAS ÇIKMAZI, AYVAÇEŞME, AŞURE, BEGONYA, BERGÜZAR ÇIKMAZI, BEYPINARLAR, BEYZADE, BİLEK, CEMAL OGAN, CENGİZHAN, DİLAN, FESLEĞEN, GÜLBAHAR, GÜLHAYAT, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HABİBE, HALİTPAŞA, HANİCE, KARDELEN, KASIMPATI, KIRLANGIÇ, LADİK, LEYLEK ÇIKMAZI, LOKMAN ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, LİMAN, MABET ÇIKMAZI, MADALYA ÇIKMAZI, MAHİR, MAKUL, MALKOÇ, MANAVGAT, MANDIRA, MARİF ÇIKMAZI, MARİFET, MELEKOTU, NEHİR ÇIKMAZI, NİZAM ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, PALA, RÜZGAR, SALTUK, SALİH, SARDUNYA, SARMAŞIK, SEVİM, SOLMAZ, SÜRMELİ ÇIKMAZI, SÜVARİ ÇIKMAZI, TOYGAR, UHUD ÇIKMAZI, VALİDE, YAVUZ SELİM, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ZORLU, ÇALMAR, ÇARŞIKAPI, ÇAYIRKAPI, ÇINARCIK, ÖZDİL, ÜZÜLMEZ ÇIKMAZI, İNCİ sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3527106

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, NERGİS, SOĞUKSU sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3522529

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 796., 797., 798. ÇIKMAZ, 799., 800., 801., 802., 803., 837., AKSEKİ, MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512756

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1014., 1015., 1016., 1018., 1019., 1020., 1021., 1023., 1023/1., 1025., 1041., 1042., 1043., ATIŞALANI, BAHADIR, KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 27/04/2021 09:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3522495

İSTANBUL ESENYURT ilce -ARDIÇLI mah sk / ÖRNEK mah sk Doğan Araslı Cd. bölgelerinde 27/04/2021 00:00:00 - 27/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512730

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., BARIŞ MANÇO, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 27/04/2021 09:30:00 - 27/04/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3515385

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, PARK ÜSTÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525857

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.SİRKECİ ÇIKMAZI, ABDURRAHMAN ŞEREFBEY, AHMET ÇELEBİ, ALACA TEKKE, ARAKİYECİ CAMİİ, AŞHANE, NAZPERVER, SİRKECİ, TAKKECİ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 27/04/2021 11:00:00 - 27/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3524352

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, CEVİZLİ, HACI ARİF, HAVUZBAŞI, HAVUZBAŞI ÇEŞME, YALNIZCIK, YEŞİL, YEŞİL ZÜMRÜT, İMAM RÜSTEM sk / ÇIRÇIR mah EMİRLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AVCI, BEGONYA, CEYLAN, EMİRLER, EVREN, HALİTPAŞA, KEHRİBARCI, LİSE ARKASI, MERCAN, NALDÖVEN, NECATİBEY, OKUL ARKASI, ONUR, TAŞLI, TUNA, UYSALLAR, YEŞİL ZÜMRÜT, YÜKSEK, ÇAVDAR, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk bölgelerinde 27/04/2021 12:00:00 - 27/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3515361

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah CEBECİ sk bölgelerinde 27/04/2021 00:05:00 - 27/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3515362

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 542. sk bölgelerinde 27/04/2021 03:00:00 - 27/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3519318

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261., 262., 263., 264., 280., 281., 322., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 504., 505., KÖŞK, MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT OKAN GÜNER sk bölgelerinde 27/04/2021 12:00:00 - 27/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3526834

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 27/04/2021 00:00:00 - 27/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3526837

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ESKİ LONDRA ASFALTI, FERAH, KURŞUNLU, SAMSUN, ÖZCAN sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3522352

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, DEKAN, DERGİ, DEVİR, DONANMA, DUYGU, DÜZENLİ, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, YILDIRIM, ŞEBNEM sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522355

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAHİ, DAMAR, YILMAZ, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3524354

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AVCILAR, AYIŞIĞI, BOZDEMİR, DİZER, EFELER, GÜRSEL, KUMRU, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, TAYFUN sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3524360

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BOZDEMİR, LEVENT, MEHMET AKİF, NİMET, PARK, PAŞA, TAYFUN, ŞAN, ŞEN sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3524358

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ATAKAN, BOZDEMİR, FERDAĞ, GÜRCAN, LEVENT, PARK, PAŞA, TAYFUN, VATAN, YAY, YÜKSEL, ŞEN sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3525685

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah CAMİALTI, HUZUR, PINARBAŞI sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498336

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 19., CUMHURİYET sk bölgelerinde 27/04/2021 11:00:00 - 27/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3526774

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BİGA, CİHAN, YÜCE sk bölgelerinde 27/04/2021 11:00:00 - 27/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498334

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 216. ÇIKMAZ, 6. ÇIKMAZ, 9. ÇIKMAZ, MALAZGİRT sk bölgelerinde 27/04/2021 09:00:00 - 27/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525664

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 2.UĞUR, KEMALPAŞA sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3510383

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1503., 2.KIRLANGIÇ, 3.KARANFİL, ERENLER, FLORYA, ÇULLUK ÇIKMAZI, ÇİL, ÖRDEK, ÜVEYİK sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3517239

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah AKINCI, BALABANDERE, BORSA, EMEK, ESKİ HARMANLAR, KANKAYA ÇIKMAZI, KAPLICALAR, LALE., REFORM, REKABET ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SARIYER, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3521318

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR, SAMANYOLU, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3524429

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah AKINCI, KAPLICALAR, LALE., REFORM, SAMANYOLU, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3526913

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 27/04/2021 01:00:00 - 27/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3526917

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 27/04/2021 04:00:00 - 27/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512632

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BAHÇE, DEMET, GÜNPINAR, HASAN ONATER sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3526199

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525918

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKER, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ALİM, ARPA, ASIRLIK, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DÜZTEPE, DİDİM, DİKMEN, DİKÇE, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, ERİK, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GANİMET, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜMÜŞYAKA, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HOŞ, HURİ, HİKAYE, HİZAL, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARTOPU, KARÇİÇEĞİ, KAYISI, KEMALPAŞA, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, LOKMACI, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PETEK, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SEDA, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SEVDA, SOFİ, SULH, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UYSAL, UĞUR MUMCU, VİLLAKENT, VİŞNE, YAZMALI, YELPAZE, YILDIZTEPE, YOLDAŞ, YULAF, YUNUS NADİ, YURTTAŞ, ZİLAN, ZİYARET, ÇABUK, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, ÇEMEN, ÖZTÜRK, ÜZÜMLÜ, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEFTALİ, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, ATİFET, BARLAS, BAĞDAT, BAŞKIŞLA, BEYAZLALE, DAMLAPINAR, DAĞKONAK, DENİZLİ, DRAMA, DUTDİBİ, DÖNÜM, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ELMAYURDU, EMİNLER, GÖKÇEKENT, GÖZTEPE, HAYDAR ALİYEV, KARACAÖREN, KARAKİTAP, KARTALBEY, KASTAMONU, KATRANLI, KAVAKÖZÜ, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR, ORTAOBA, OSMANİYE, PAŞABAĞI, SAATÇİ, SALUR, SAZLIYAKA, SERHAT, TAFLAN, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, YERBAĞI, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ÇATI, ÇUKURBOSTAN, ÖZKUL, ÖZTÜRK, ÖZYURT, İKİZÇINAR, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3526176

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERGE ÇIKMAZI, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, KARDELEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522476

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKER, DİKÇE, ERİK, KAYISI, KEMALPAŞA, SULH, VİŞNE, YILDIZTEPE, ÖZTÜRK, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3522427

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEBECİ, NECİP FAZIL sk / ESENTEPE mah 2984., 2985., 2986., 2987., 2988., 2989. sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN 2021

NO: 3525881

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ASIM KAZANCIGİL sk bölgelerinde 27/04/2021 00:00:00 - 27/04/2021 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525882

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 27/04/2021 01:30:00 - 27/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525884

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah CİNOĞLU ÇIKMAZ, SEYİTNİZAM, İMAM HATİP YOLU sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525885

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah SABRİ OBENİK sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3528333

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 57/4., 57/5., 57/A sk bölgelerinde 27/04/2021 13:00:00 - 27/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.