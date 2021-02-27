27 Şubat Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 26 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

27 ŞUBAT CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, 27 Şubat Cumartesi günü 125 bin 716 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan koronavirüs test sayısı toplamda 33 milyon 65 bin 377'ye ulaştı.

27 Şubat Cumartesi günü yapılan testler sonucu 9 bin 193 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

71 kişi koronavirüse yenik düştü. Toplam can kaybı sayısı 28 bin 503'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gören 8 bin 938 kişi sağlığına kavuştu.

26 ŞUBAT CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, 26 Şubat Cuma günü 128 bin 387 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan koronavirüs test sayısı toplamda 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı.

26 Şubat Cuma günü yapılan testler sonucu 9 bin 205 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

74 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

74 kişi koronavirüse yenik düştü. Toplam can kaybı sayısı 28 bin 432'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gören 10 bin 282 kişi sağlığına kavuştu.

25 ŞUBAT PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 25 Şubat Perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre 126 bin 527 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs test sayısı 32 milyon 811 bin 274 oldu. 9 bin 572 koronavirüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan 6 bin 210 kişi ise sağlığına kavuştu. 73 kişi koronavirüse yenik düştü. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 28 bin 358 oldu.