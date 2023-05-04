272 Bin TL’ye Sıfır Otomobil Sahibi Olabilirsiniz! Yanlış Okumadınız! Acele Edin Fırsatı Kaçırmayın

Son yıllarda ekonominin kötüye gitmesinden dolayı birçok piyasa olumsuz yönde etkilendi ve halen daha etkilenmeye devam ediyor. Piyasanın olumsuz olmasının sebebi ile araç fiyatları da fırlamış durumda. Özellikle araç almak isteyen kişiler yüksek fiyatları görünce neye uğradığını şaşırıyor. Uygun fiyata araç alabilmenin tek yolu ise vergi muafiyeti için gereken şartların araştırılması oluyor. Birçok vatandaş vergi muafiyeti yoluyla sıfır kilometre aracı 300 bin TL tutarında alabilmekte.

Fiat Araçlarda ÖTV Muafiyeti

Son dönemlerde araç fiyatlarının çok fazla artmasından dolayı birçok vatandaş, ÖTV muafiyetli olan araçların peşine düşmeye başladı. Fiat modellerinde ise ÖTV muafiyetli liste fiyatları paylaşıldı. Araçların satışında bilindiği üzere vergi oranları bir hayli yüksek tutarlarda. Hâl böyle olunca sıfır kilometre araçların vergi tutarları vatandaşın belini büküyor ve sıfır kilometre araç almak neredeyse imkansız hale geliyor. Fiat Egea modelleri incelendiğinde vergi muafiyetinden faydalanabilecek vatandaşların çok uygun fiyatlarda araç sahibi olabilmesi mümkün hale gelmekte.

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2023 Mayıs Ayı İçin ÖTV Muafiyetli Listeler Yayınlandı

ÖTV muafiyetli olarak satılan Fiat Egea araçlarının 2023 Mayıs dönemi için liste fiyatları duyuruldu. Bu araçlara herhangi bir şekilde vergi ödemeyerek sahip olabilmek için ise belirli şartlar sunuluyor. Otomobil piyasasında son yıllarda bir hayli artış yaşandı ve bu artıştan dolayı vergi artışları ile birlikte 0 kilometre araç almak neredeyse imkansız hale geldi. Birçok vatandaş vergi muafiyetli olan araçların peşine düştü ve bu marka ve modellerdeki araçların incelenmesine başlandı. Muafiyetli bir şekilde araç alabilmek için 272 bin TL’den başlayan Fiat Egea modelleri satışa sunuldu. Mayıs 2023 dönemi için sunulan bu fırsatları elde edebilmek için bir an önce bayilere giderek görüşme yapmak gerekiyor.