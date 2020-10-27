28-29 Ekim bankalar açık mı 2021? 28- 29 Ekim'de bankalar kaça kadar açık olacak 2021?

28-29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala o tarihlerde bankalarda işleri olan vatandaşlar 28-29 Ekim bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık olacak? sorularını araştırmaya başladı. Peki, 28-29 Ekim’de bankalar açık mı?

28-29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

Bu sene 29 Ekim Cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra başlayan 29 Ekim tatili dolayısıyla devlet kurumlarında çalışan memurlar da öğleden sonra tatil olacak.

Resmi tatil olması nedeniyle bugün (28 Ekim) öğleden sonra ve 29 Ekim Cuma günü kamu kurum ve kuruluşları, bankalar çalışmayacak.

28 EKİM PERŞEMBE BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim Perşembe günü bankalar 13.00'a kadar açık olacak.

CUMHURİYET BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bugünkü Türkiye cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuştu. Tarihin başlarındaki Osmanlı Devleti'nde, bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşünce yurdu düşmanlar işgal etti ve Mustafa Kemal, "Ya istiklal, ya ölüm" parolası ile mücadele etti.23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Türk ordusu, İnönü Savaşlarını, Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığı dünya devletleri tarafından da kabul gördü. Egemenliğine kavuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu ve Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Devlet kanunlarla yönetilmeye başladı.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.