28 Ağustos 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 28 Ağustos 2019 Tarihli ve 30872 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.
28 Ağustos 2019 Tarihli ve 30872 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2019/295)
YÖNETMELİKLER
— Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Manisa Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
TEBLİĞ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/27)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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