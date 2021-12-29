Dünyanın en büyük oyun platformları arasında yer alan Epic Games yeni yıla girerken harika bir kampanyanın açıklamasını yapmıştı. 16 Aralık'ta başlayan kampanya kapsamında yılın son gününe dek her gün bir oyun ücretsiz olarak oyun severlere sunulacaktı. Kampanyada artık son birkaç gün kalırken oyun meraklıları 28 Aralık tarihinde Epic Games'in hangi oyunu ücretsiz verdiğini merak ediyorlar. Bu bağlamda, 28 aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır? İşte detaylar...

28 ARALIK EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games 28 Aralık tarihinde kullanıcılarına sunduğu ücretsiz oyun 'Moving Out' oldu. Oyunun 70 TL'lik market satış fiyatı bulunuyor.

Bu hediyeye ücretsiz olarak erişmek isteyen kişiler 29 Aralık saat 19.00'a kadar oyunu kütüphanelerine eklemeliler.

Moving Out oyunu absürt fizik tabanlı bir taşıma simülasyonudur. Oyunda sertifikasını yeni almış bir mobilya düzenleme ve yeniden konumlandırma teknisyeni olarak taşıma işleri yapılmaktadır.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUN NASIL ALINIR?

Epic Games ücretsiz oyun fırsatlarından yararlanmak için öncelikle siteye üye olmanız gerekmektedir. Kolay bir şekilde üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra hemen ücretsiz oyununuzu tedarik edebilirsiniz. Ücretsiz oyun sekmesi sitenin orta kısmında bulunmaktadır. İlk olarak bu sekmeye tıklayınız.

Sekmeye tıkladığınızda ücretsiz alacağınız oyunun sayfası açılacaktır. Burada yükle butonuna tıklamalısınız. Ardından sizi fatura oluşturma sayfasına yönlendirecektir.

Hiçbir ücret ödemeden ödeme işlemlerini tamamlayacak ve tekrar oyun sayfasına yönlendireceksiniz. Artık oyun kütüphanenizde görünecek ve istediğiniz zaman indirip, keyifli bir şekilde oyununuzu oynayabileceksiniz.