28 defa bıçakladı! Mahkemenin verdiği karar şoke etti!

Ankara''nın Çubuk ilçesinde 31 Aralık 2019 yılında korkunç bir olay yaşandı. Nazmiye Koyuncu'nun eşi olmadığı sırada Ramazan Dirgen'i evine aldığı ve 2 aylık bebeğinin yanında 28 bıçak darbesiyle katlettiği ortaya çıktı. Polisin araştırmalar sonucu Nazmiye Koyuncu'yu, akrabası olan Dirgen katlettikten sonra Koyuncu'nun küpe ve altınlarını alarak kaçtığı belirlendi ve yakalanıp, tutuklandı.

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme','kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından yargılanan Ramazan Dirgen’e açılan dava'da Sanığa 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 9 yıl ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundanbda 1,5 yıl hapis cezası daha verildi.

BEBEĞİ ALDIRTACAKSIN

Dirgen, Nazmiye Koyuncu'nun "hamile eşimin bebeğini aldırması için bana baskı yaptı" dediği öğrenildi. Seslerin yükselmesiyle kendini kaybeden Dirgen kendine hakim olamayarak cinayeti işlediğini itiraf etti.

KARAR'DA ŞOKE EDEN DETAY

Verilen kararda sanığın 28 bıçak darbesi uygulamasına rağmen canavarca bir hisle cinayeti işlemediğine kanaat getirildi. Kararda, "Sanığın savunmasında kendini kaybettiğini, maktulü ne şekilde bıçakladığını bilmediğini beyan etmesi karşısında, uzmanlık raporlarında belirtilen yaraların meydana getirilmesinin canavarca hisle öldürme amacını güttüğünü tek başına ortaya koyamayacağından, canavarca hisle hareket ettiğine yönelik dosyada kesin kanıt bulunmadığı, tek başına darbe sayısının fazlalığının canavarca hisle öldürmenin unsuru olmayacağı, mevcut otopsi raporuna göre bıçak yaralarının çok az miktarda olanının öldürücü olduğu göz önüne alındığında katılanlar ve vekillerinin canavarca hisle öldürme nitelikli halinin gerçekleştiğine ilişkin iddiaları mahkememizce kabul edilmemiştir" diye belirtildi.