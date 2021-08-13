Yediği baklava ölümüne sebep oldu! Şoke eden olay!5 gündür aranıyordu! Cinayet zanlısı teslim olmaya canlı yayın yaparak gittiTrabzonspor'dan orta saha hamlesi! Alanyasporlu Siopis ile anlaşma tamam!Baş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 9. bölüm canlı izleSon dakika | Bakan Koca son durumu açıkladı: Bir doz aşı olanların oranı yüzde 70'i geçtiAşk Mantık İntikam 8. bölüm full, tek parça izle| Fox TV Aşk Mantık İntikam 8. bölüm canlı izleDoğu Karadeniz için sağanak yağmur! Rize ve Artvin aşırı sağanak uyarısı!Muammer Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında? Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı hangi partiden?Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini 9 yıl sonra ilk kez anlattı: "Sudan çıkmış balığa döndüm"
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 28 defa bıçakladı! Mahkemenin verdiği karar şoke etti!

28 defa bıçakladı! Mahkemenin verdiği karar şoke etti!

31 Aralık 2019'da akıl almaz bir olay yaşandı. Nazmiye Koyuncu(19) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Dirgen (26) tarafından tam 28 kez bıçaklanarak öldürüldü. Mahkemenin verdiği karar şoke etti. Detaylar haberimizde...

28 defa bıçakladı! Mahkemenin verdiği karar şoke etti!

Ankara''nın Çubuk ilçesinde 31 Aralık 2019 yılında korkunç bir olay yaşandı. Nazmiye Koyuncu'nun eşi olmadığı sırada Ramazan Dirgen'i evine aldığı ve 2 aylık bebeğinin yanında 28 bıçak darbesiyle katlettiği ortaya çıktı. Polisin araştırmalar sonucu Nazmiye Koyuncu'yu, akrabası olan Dirgen katlettikten sonra Koyuncu'nun küpe ve altınlarını alarak kaçtığı belirlendi ve yakalanıp, tutuklandı.

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme','kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından yargılanan Ramazan Dirgen’e açılan dava'da Sanığa 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 9 yıl ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundanbda 1,5 yıl hapis cezası daha verildi. 

acasasas-66vd-cover.jpg

BEBEĞİ ALDIRTACAKSIN

Dirgen, Nazmiye Koyuncu'nun "hamile eşimin bebeğini aldırması için bana baskı yaptı" dediği öğrenildi. Seslerin yükselmesiyle kendini kaybeden Dirgen kendine hakim olamayarak cinayeti işlediğini itiraf etti.

KARAR'DA ŞOKE EDEN DETAY

Verilen kararda sanığın 28 bıçak darbesi uygulamasına rağmen canavarca bir hisle cinayeti işlemediğine kanaat getirildi. Kararda, "Sanığın savunmasında kendini kaybettiğini, maktulü ne şekilde bıçakladığını bilmediğini beyan etmesi karşısında, uzmanlık raporlarında belirtilen yaraların meydana getirilmesinin canavarca hisle öldürme amacını güttüğünü tek başına ortaya koyamayacağından, canavarca hisle hareket ettiğine yönelik dosyada kesin kanıt bulunmadığı, tek başına darbe sayısının fazlalığının canavarca hisle öldürmenin unsuru olmayacağı, mevcut otopsi raporuna göre bıçak yaralarının çok az miktarda olanının öldürücü olduğu göz önüne alındığında katılanlar ve vekillerinin canavarca hisle öldürme nitelikli halinin gerçekleştiğine ilişkin iddiaları mahkememizce kabul edilmemiştir" diye belirtildi.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT