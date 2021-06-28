28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Yeni dizi Kalp Yarası ilk bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 16:20'de Esra Erol'da yayınlanıyor. Akşam ise yepyeni dizi olan Kalp Yarası ilk bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

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ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanıyor. 16:20'de Esra Erol'da ATV seyircisiyle buluşurken akşam yeni dizi Kalp Yarası ilk bölümüyle ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı... 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Kuruluş Osman 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kalp Yarası