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28 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal akşam ilgiyle izlenen Aşk Mantık İntikam dizisini ekrana veriyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

28 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 13:45'te Aşk Mantık İntikam yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam dizisi izleyici karşısına çıkıyor...

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:00 Aşk Hadi İnşallah

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