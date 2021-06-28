28 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 13:45'te Aşk Mantık İntikam yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam dizisi izleyici karşısına çıkıyor...

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:00 Aşk Hadi İnşallah