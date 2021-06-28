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28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D akşam ise yeni dizi Aşkın Tarifi'nin yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:15'te sevilen yarışma Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken hemen ardından Aşk-ı Memnu dizisinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise Aşkın Tarifi dizisi Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:30 Baht Oyunu

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