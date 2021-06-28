28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'de Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayan kanal 13:15'te Gerçeğin Peşinde programını ekrana veriyor. Akşam ise ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Ada Masalı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

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Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile Bugün ekrana gelirken 13:15'te Gerçeğin Peşinde yayınlanıyor. Akşam ise Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı ilk bölüm tekrarıyla ekranlarda oluyor... 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Yüksek Sosyete 11:15 Kaçak Gelinler 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:15 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Ada Masalı 22:15 Kazara Aşk