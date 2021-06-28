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28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayan kanal 13:15'te Gerçeğin Peşinde programını ekrana veriyor. Akşam ise ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Ada Masalı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile Bugün ekrana gelirken 13:15'te Gerçeğin Peşinde yayınlanıyor. Akşam ise Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı ilk bölüm tekrarıyla ekranlarda oluyor...

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

22:15 Kazara Aşk

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