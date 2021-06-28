28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'de
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayan kanal 13:15'te Gerçeğin Peşinde programını ekrana veriyor. Akşam ise ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Ada Masalı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile Bugün ekrana gelirken 13:15'te Gerçeğin Peşinde yayınlanıyor. Akşam ise Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı ilk bölüm tekrarıyla ekranlarda oluyor...
28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
22:15 Kazara Aşk