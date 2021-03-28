28 Mart 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

28 Mart 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Güne "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" ile başlarken akşam ise heyecanla beklenen dizi "Kefaret" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı...

FOX TV 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Emanet

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret