28 Mart 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Güne, "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" ile başlarken , günün ikinci yarsında ise "Sen Çal Kapımı" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV28 Mart 2021 Pazar yayın akışı...
28 Mart 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Güne "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" ile başlarken akşam ise heyecanla beklenen dizi "Kefaret" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı...
FOX TV 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Emanet
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret