28 Mart 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde" yer alırken, ardından ise fenomen program "Tülin Şahin İle Moda" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Menajerimi Ara" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı...

STAR TV 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Bıçkın

08:15 Kiracı

09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

12:00 Tülin Şahin İle Moda

13:00 Seni Çok Bekledim

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara