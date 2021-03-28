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28 Mart 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 28 Mart 2021 Pazar yayın akışını sizler için derledik. Güne "Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde" filmi ile başlarken, akşam ise "Menajerimi Ara" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

28 Mart 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde" yer alırken, ardından ise fenomen program "Tülin Şahin İle Moda" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Menajerimi Ara" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı... 

28 Mart 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Bıçkın
08:15 Kiracı
09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde
12:00 Tülin Şahin İle Moda
13:00 Seni Çok Bekledim
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

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