28 Mart 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV828 Mart 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "Oynat Bakalım" adlı eğlence programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı..

TV8 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021