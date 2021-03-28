28 Mart 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
TV8 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV828 Mart 2021 Pazar yayın akışı...
TV828 Mart 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "Oynat Bakalım" adlı eğlence programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı..
TV8 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
12:30 Kırmızı Oda
15:30 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021