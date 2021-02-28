Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 28 Şubat Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

28 ŞUBAT PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat Pazar gününün koronavirüs tablosunu paylaştı.

27 ŞUBAT CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, 27 Şubat Cumartesi günü 125 bin 716 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan koronavirüs test sayısı toplamda 33 milyon 65 bin 377'ye ulaştı.

27 Şubat Cumartesi günü yapılan testler sonucu 9 bin 193 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

71 kişi koronavirüse yenik düştü. Toplam can kaybı sayısı 28 bin 503'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gören 8 bin 938 kişi sağlığına kavuştu.