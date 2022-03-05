28 Şubat zihniyetinin ayak sesleri! Bitti sanmıştınız değil mi? İstanbul'da, başörtülü genç kızları kafeye almadılar! Anbean kaydedildi! "Tesettürlüsünüz sizi alamam"

Okula, askeriyeye, çalıştığı kuruma, otobüse kısaca gidilen her yere başörtüsü sebebiyle gidemeyen, okudukları okulda başörtüsü yüzünden okuyamayan milyonlarca genç kızın ahının kaldığı 28 Şubat günü, 2022 yılında halen daha kalıntılarını taşıyor. Son olarak, İstanbul Bebek'te bulunan kafenin, girişte görevli olan çalışanı, mekana girmek isteyen genç kızlara "Tesettürlüsünüz sizi alamam" diyerek içeri sokmadı.

"TESETTÜRLÜSÜNÜZ SİZİ ALAMAM"

Utanç gününe ait kalıntıların 2022 yılında halen daha devam ettiği görüntüler, Bebeköy Momo kafede yaşandı. Genç kızlar içeri girmek istediklerinde "Tesettürlüsünüz sizi alamam" cümlesiyle karşılaşınca, çalışana boyun eğmeyerek haklarını aradılar. Türlü bahanelerle genç kızları mekana almayan çalışan, sosyal medyada linç edilmeye devam ediyor. İşte o görüntüler...