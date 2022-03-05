28 Şubat zihniyetinin ayak sesleri! Bitti sanmıştınız değil mi? İstanbul'da, başörtülü genç kızları kafeye almadılar! Anbean kaydedildi! "Tesettürlüsünüz sizi alamam"Merya isminin anlamı nedir, Merya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Meray isminin anlamı nedir, Meray ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Buşra isminin anlamı nedir, Buşra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Filolog ne demek, TDK'ya göre Filolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bensu isminin anlamı nedir, Bensu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yağış isminin anlamı nedir, Yağış ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Abdullah Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Abdullah Şahin'in biyografisi...Gözal isminin anlamı nedir, Gözal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Altınordu – BB Erzurumspor maçı canlı izle | Altınordu - Erzurumspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 28 Şubat zihniyetinin ayak sesleri! Bitti sanmıştınız değil mi? İstanbul'da, başörtülü genç kızları kafeye almadılar! Anbean kaydedildi! "Tesettürlüsünüz sizi alamam"

28 Şubat zihniyetinin ayak sesleri! Bitti sanmıştınız değil mi? İstanbul'da, başörtülü genç kızları kafeye almadılar! Anbean kaydedildi! "Tesettürlüsünüz sizi alamam"

Bebek'te bir mekanda yemek isteyen başörtülü genç kızlar içeri alınmadı. Personelin "Tesettürlüsünüz sizi alamam" cümlesi ise, 28 Şubat izlerinin halen daha devam etmekte olduğunu gözler önüne serdi.

Okula, askeriyeye, çalıştığı kuruma, otobüse kısaca gidilen her yere başörtüsü sebebiyle gidemeyen, okudukları okulda başörtüsü yüzünden okuyamayan milyonlarca genç kızın ahının kaldığı 28 Şubat günü, 2022 yılında halen daha kalıntılarını taşıyor. Son olarak, İstanbul Bebek'te bulunan kafenin, girişte görevli olan çalışanı, mekana girmek isteyen genç kızlara  "Tesettürlüsünüz sizi alamam" diyerek içeri sokmadı.

28 Şubat zihniyetinin ayak sesleri! Bitti sanmıştınız değil mi? İstanbul'da, başörtülü genç kızları kafeye almadılar! Anbean kaydedildi! Tesettürlüsünüz sizi alamam

"TESETTÜRLÜSÜNÜZ SİZİ ALAMAM"

Utanç gününe ait kalıntıların 2022 yılında halen daha devam ettiği görüntüler, Bebeköy Momo kafede yaşandı. Genç kızlar içeri girmek istediklerinde "Tesettürlüsünüz sizi alamam" cümlesiyle karşılaşınca, çalışana boyun eğmeyerek haklarını aradılar. Türlü bahanelerle genç kızları mekana almayan çalışan, sosyal medyada linç edilmeye devam ediyor. İşte o görüntüler...

28 Şubat zihniyetinin ayak sesleri! Bitti sanmıştınız değil mi? İstanbul'da, başörtülü genç kızları kafeye almadılar! Anbean kaydedildi! Tesettürlüsünüz sizi alamam

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT