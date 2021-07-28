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28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Tarzan Efsanesi ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanal hemen ardından Kardeşlerim dizisinin tekrar bölümünü yayınlanıyor. Akşam ise sevilen yabancı sinema Tarzan Efsanesi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışı..

28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Tarzan Efsanesi ATV'de

TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı haberleri ile başlayan kanalda, 14:00'da Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Unursam Fısılda filmi yayınlanırken, 16:20'de Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlarda olacak. Akşam sevilen yabancı film Tarzan Efsanesi ATV izleyicisiyle buluşacak...

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Unutursam Fısılda

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema: Tarzan Efsanesi

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