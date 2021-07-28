28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Tarzan Efsanesi ATV'de

TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı haberleri ile başlayan kanalda, 14:00'da Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Unursam Fısılda filmi yayınlanırken, 16:20'de Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlarda olacak. Akşam sevilen yabancı film Tarzan Efsanesi ATV izleyicisiyle buluşacak...

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Unutursam Fısılda

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema: Tarzan Efsanesi