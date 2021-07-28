28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Tarzan Efsanesi ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanal hemen ardından Kardeşlerim dizisinin tekrar bölümünü yayınlanıyor. Akşam ise sevilen yabancı sinema Tarzan Efsanesi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışı..
TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı haberleri ile başlayan kanalda, 14:00'da Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Unursam Fısılda filmi yayınlanırken, 16:20'de Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlarda olacak. Akşam sevilen yabancı film Tarzan Efsanesi ATV izleyicisiyle buluşacak...
28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Unutursam Fısılda
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema: Tarzan Efsanesi