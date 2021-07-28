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28 Temmuz 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef 2021 TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8’de Sağlık programını yayınlıyor. Akşam ise sevilen yarışma programı Masterchef 2021 TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı...

28 Temmuz 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef 2021 TV8'de

TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 14 Temmuz 2021 Çarşamba TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 13:00'da Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 izleyici karşısına çıkıyor...

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Masterchef

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni bölüm)

20:00 MasterChef (Yeni Bölüm)

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