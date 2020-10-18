28 yıldır Ermenilerin elinden esir olarak tutulan Azerbaycanlı Şamhalov İmran, kurtarılan Füzuli şehrinde bir evin bodrum katında zincirli halde bulundu. İmran'ın tam 28 yıl boyunca esir olarak yaşadığı ortaya çıktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli şehrinin 27 yıl sonra işgalden kurtulduğu dile getirdi.

Açıklamanın ardından Azerbaycan Türk'ü gazeteci Ceyhun Aşirov, kan donduran gerçeği ortaya çıkardı.

Aşirov'un aktardığı bilgiye göre, Karabağ Savaşı’nda 18 yaşındayken kaybolan Azerbaycanlı Şamhalov İmran, kurtarılan Füzuli şehrinde bir evin bodrum katında zincirli halde bulundu.

Gazeteci Ceyhun Aşirov'un kaydettiği bilgiye göre şimdi 46 yaşında olan İmran'ın 28 sene Ermeni tutsağı olduğu belirtildi.

Ceyhun Aşirov'un söz konusu açıklaması tam olarak şu şekildedir:

''Bugün Ermenistan'dan kurtarılan Füzuli Rayonun'da 27 senedir kayıp olan Azerbaycan vatandaşı Şamhalov İmran ayakları bağlı şekilde bulundu. Şamhalov 1992'de 1.Karabağ savaşına katılmış ve o günden sonra kayıp olarak kayda geçmişti.''