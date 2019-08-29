29 Ağustos 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

29 Ağustos 2019 Tarihli ve 30873 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/297, 298, 299, 300)

YÖNETMELİK

— Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği

TEBLİĞ

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri